Gambino (Swinkels Family Brewers): “La street art è affine allo spirito della birra 8.6 Original”

(Adnkronos) - “La street art è un mondo che sentiamo molto affine allo spirito urbano e street di 8.6. Ci piace l’idea di riqualificare un muro anonimo di una periferia milanese e di dar vita a un’experience multimediale interattiva che consente di coniugare musica e street art. Quindi attraverso il QR code presente sul The Wall of IntenCity si può scaricare un inedito di Dani Faiv”. Così Roberta Gambino, responsabile marketing del marchio Swinkels Family Brewers, riguardo al collegamento tra la street art e la birra 8.6 Original. La prima edizione limitata della birra 8.6 Original è stata infatti al centro di una serata, tenutasi il 30 aprile, volta a sponsorizzare il brand e che ha visto anche la collaborazione degli artisti di strada Raptuz e Dani Faiv. “8.6 è una birra doppio malto intensa per natura e proprio l’intensità è il valore chiave che abbiamo voluto sfruttare e trasferire in questa experience multimediale. Quindi gli artisti a colpi di spray, di bombolette e di barre di musica trap hanno voluto e hanno espresso al meglio proprio l’intensità della marca”, ha concluso Gambino.