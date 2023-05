Galtieri: "Recuperare i valori per operare nel settore pubblico"

(Adnkronos) - "Qualunque riforma non può prescindere da una impostazione dei valori - dice Claudio Galtieri, ex procuratore generale della Corte dei Conti - il problema che stiamo vivendo attualmente è cercare di recuperare i valori che debbono servire da guida non solo per i privati, soprattutto di chi opera nel settore pubblico".