(Adnkronos) - "E' la galleria a 3 corsie più lunga mai realizzata in Europa, con la fresa più grande mai utilizzata nel vecchio continente. E' dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione più importanti e sicure dal punto di vista della sicurezza degli utenti". Così Luca Fontana, Head of Investment Projects Autostrade per l'Italia.