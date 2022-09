Gabriella Fabbrocini: “Oggi la Dermatite Atopica può essere affrontata diversamente rispetto al passato”

(Adnkronos) - All’incontro con i media sulla Dermatite Atopica e la campagna di sensibilizzazione e informazione, organizzato da AbbVie, è intervenuta anche la direttrice dell’Uoc di Dermatologia Clinica dell’Università Federico II di Napoli, Gabriella Fabbrocini: “É una malattia che non va sottovalutata. Fortunatamente, oggi, le tante molecole in più ci permettono di affrontare meglio la Dermatite Atopica e lo stesso si può dire per i farmaci”