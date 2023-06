(Adnkronos) - Cori da stadio in piazza Duomo all'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi per i funerali di Stato. Per l'ultimo saluto al Cav sono accorsi anche tanti tifosi del Milan, che hanno tra sventolio di bandiere rosso nere hanno intonato: "C'è solo un presidente, c'è solo un presidente!".