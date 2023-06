Fumo, a Catania conferenza annuale Coehar sulla riduzione del danno

(Adnkronos) - Il fumo di tabacco in Italia rappresenta ancora la principale causa prevenibile di sviluppo di patologie oncologiche. Il piano italiano di lotta al tabagismo si basa principalmente sulle linee di intervento proposte dalla legge Sirchia e dalle sue successive modifiche. Ma tanto ancora deve essere fatto. Per molti fumatori smettere è davvero difficile e negli ultimi anni il passaggio all’utilizzo di sistemi senza combustione e a rischio ridotto ha innescato un dibattito scientifico che coinvolge la comunità accademica di tutto il mondo ma il tema riguarda anche le politiche pubbliche e le risposte che arrivano dalla scienza.

Di questo hanno discusso i massimi esperti di riduzione del danno che si sono riuniti a Catania per la conferenza nazionale promossa dal Coehar, il Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo dell’Università di Catania, che vanta più di 130 pubblicazioni firmate da più di 100 ricercatori impegnati in 15 paesi diversi nel mondo. 30 gli studi presentati dai relatori davanti ad una platea di 200 persone tra medici, studenti ed esperti di salute pubblica.