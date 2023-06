Fringe benefit e riduzione dell’orario di lavoro, le proposte di Aepi al Governo

(Adnkronos) - Fringe benefit di 500 euro e riduzione dell’orario di lavoro per favorire la staffetta generazionale. Questi gli aspetti principali della proposta di legge presentata dalla Confederazione AEPI - Associazioni Europee di Professionisti e Imprese - in occasione del Meeting del Made in Italy che si è svolto nel suggestivo Palazzo Wedekind di Roma.