Francisco (Procter & Gamble): “Mettere le persone al centro ha permesso a Fater 30 anni di successi”

(Adnkronos) - “Questa è una partnership di grande successo che va avanti da tre decenni, non potrei essere più orgogliosa. Le ricette per il successo di Fater sono tre: ‘people first’ che significa mettere le persone al centro; la passione verso l’eccellenza e l’innovazione; i valori comuni alla base del rapporto fra Angelini Industries e P&G cioè diversità, rispetto e fiducia. Questo è il successo che stiamo festeggiando oggi, unendo la customer agility, la conoscenza del consumatore di Fater e la capacità di innovazione di un'azienda globale come P&G”. Lo ha dichiarato Fama Francisco, CEO Baby, Feminine and Family Care di Procter & Gamble, in occasione dei 30 anni di Fater, la joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble.