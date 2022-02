Francigena Viterbo, DMO, Tuscia, calanchi, necropoli, pellegrini Francigena, Unesco Francigena

(Adnkronos) - Va avanti Il progetto 'Life Lagoon Refresh - Coastal lagoon habitat' che prevede l’immissione di acqua dolce dal Fiume Sile alla Laguna di Venezia, per ripristinare il gradiente salino, ricreare l'habitat a canneto, migliorare l’ambiente lagunare e la sua biodiversità. La progressiva deviazione dei fiumi ha determinato una perdita del gradiente salino delle acque della Laguna. E questo ha comportato una riduzione della biodiversità di pesci, uccelli, animali di fondo mobile e piante. Parte proprio da queste considerazioni il progetto coordinato da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in partenariato con Regione Veneto, Provveditorato alle Opere pubbliche, Università Ca’ Foscari e Ipros