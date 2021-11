Forum Risorse umane 2021, Sartelli: “La pandemia ci ha spinti ad un balzo in avanti veloce e fruttuoso”

Il Direttore delle risorse umane di Conserve Italia, Alessandro Beccari, ha preso parte alla giornata di inaugurazione della tre giorni dedicata alle risorse umane in svolgimento a Milano. Beccari ha messo in luce l’impatto positivo che l’emergenza sanitaria ha avuto nel mondo del mercato del lavoro spiegando che i cambiamenti che si sono dovuti fare in pochi giorni, senza la pandemia li si sarebbe fatti in mesi o anni: “L’accelerazione della digitalizzazione e le nuove modalità di intendere il lavoro e il tempo sono preziose eredità” conclude il Direttore delle risorse umane di Conserve Italia.