Forum Risorse umane 2021, Sartelli: “Digitalizzazione riduce i tempi del recruiting ma rapporto umano è cruciale”

Alla prima giornata di lavori del Forum Risorse umane 2021 era presente anche Luca Sartelli, HR and Organization Executive Director di CIRFOOD , cooperativa che si occupa di ristorazione collettiva e commerciale. Sartelli ha raccontato l’esperienza della sua azienda nella gestione delle difficoltà poste dalla pandemia. “La filiera non si è mai fermata, così come il contatto umano, che nella nostra visione aziendale non può mancare. Per gestire al meglio l’emergenza sanitaria e al contempo la necessità di continuare ad erogare il nostro servizio essenziale, abbiamo lavorato sulla sicurezza del lavoratore, sul rispetto meticoloso dei protocolli anti-Covid e sulla comunicazione”.