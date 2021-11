Forum Risorse umane 2021, Rossi: “Dalla pandemia alle opportunità: la distanza non è più un ostacolo alla ricerca del talento”

A margine della prima giornata di lavori del Forum Risorse Umane 2021, Serena Rossi, HR Director di Stryker Italia, parla della difficoltà imposte dalla pandemia come di un’opportunità: “Prima della pandemia, la prossimità fisica alla sede aziendale di un candidato era un aspetto imprescindibile, ora invece cerchiamo il talento indipendentemente dalla città in cui risiede - spiega Rossi - La carriera può essere avviata anche senza spostarsi poiché il lavoro da remoto, che l’emergenza sanitaria lascia in dote, ha dimostrato di essere una grande opportunità e non un ostacolo”.