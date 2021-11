Intervenuto alla prima giornata di lavori del Forum Risorse umane 2021, Andrea Pedrini, Country Manager e Head of Sales di Clever Connect Italia, ha spiegato come la crisi sanitaria abbia spinto le aziende a fare in pochi giorni quello che si erano prefissate di fare da l ì ai successivi 5 anni, dando alla digitalizzazione del lavoro un impulso incredibile.