Forum Risorse umane 2021, Gallea: “Flessibilità e smart working non incidono su produttività”

Presente alla giornata d’apertura del Forum Risorse umane 2021, Adriano Gallea, HR Business Partner North EU & APAC Prima Industrie, si è espresso in merito ai cambiamenti che si sono verificati nel mercato del lavoro durante l’emergenza sanitaria. Gallea spiega che flessibilità e smart working non incidono negativamente sulla produttività, ma, al tempo stesso, questi devono essere regolamentati e modulati, in modo tale da non trascurare l’importanza della presenza per il team-building e il confronto.