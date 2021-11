Forum Risorse umane 2021, Carminati: “Gli equilibri aziendali rivoluzionati dalla pandemia”

Risorse umane 2021, Paolo Carminati, HR Director Cerence Italia, ha spiegato quali sono stati i maggiori cambiamenti che si sono verificati nel mercato del lavoro durante l’emergenza sanitaria. “Le assunzioni effettuate durante la pandemia sono avvenute completamente in modalità digitale. I colloqui sono stati svolti in remoto e l’attrezzatura necessaria al lavoro è stata consegnata direttamente a casa - illustra Carminati - Per i primi sei mesi di lavoro i nuovi assunti non sono neppure mai transitati per gli uffici dell’azienda. Si tratta di una vera rivoluzione, che nel futuro non potrà che diffondersi ulteriormente”.