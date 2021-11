Forum Risorse umane 2021, Amicucci: “Online e presenza creano una sinergia positiva”

Marco Amicucci, Chief Financial Officer Amicucci Formazione, è intervenuto alla giornata d’apertura dei lavori del tredicesimo Forum Risorse Umane in corso a Milano, ponendo l’accento sugli aspetti della Formazione che il periodo pandemico ha contribuito a modificare. Soffermandosi sul nuovo modo di intendere l’aula, Amicucci spiega che il connubio tra webinar e confronto in presenza è da considerarsi una preziosa risorsa, che nulla ha da invidiare alla sola presenza.