Forum Public Affairs 2023, Comparini: "Settore spaziale caratterizzato da elementi del CPR"

(Adnkronos) - “Il settore spaziale si caratterizza per elementi importanti per quanto riguarda il CPR, sia per quello che le tecnologie spaziali fanno per la sostenibilità e sia per quanto sta facendo per la filiera”. Così l’Amministratore Delegato di Thales Alenia Space, Massimo Claudio Comparini, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind.