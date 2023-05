Forum Public Affairs 2023, Ciulli (Google Italia): "Priorità per Italia è trasformazione digitale"

(Adnkronos) - “In ambito digitale e in un Paese grande come l’Italia, una delle priorità è quella di accelerare la trasformazione digitale. Il compito di Google è aiutare l’adozione di queste tecnologie digitali da parte delle persone e delle imprese. E’ proprio in questo senso che noi ci facciamo carico del CPR”. Così l’Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia, Diego Ciulli, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind.