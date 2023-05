Forum Mobility, Foglietta: “Sharing e trasporto pubblico per cambiare mentalità sui trasporti”

(Adnkronos) - Chiara Foglietta, assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, è intervenuta in occasione del Mobility Forum 2023, l’appuntamento italiano delle smart city e della mobilità intelligente organizzato da Comunicazione italiana, compagnia di knowledge networking, parlando di come si voglia scardinare il paradigma del mezzo privato tra i cittadini, puntando, invece ad un trasporto pubblico più sostenibile come quello del car sharing.