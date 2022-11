Forum Hr 2022, Zangrandi (Compassion Onlus): “Solidarietà sociale parte del successo or-ganizzativo imprese"

(Adnkronos) - In occasione della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appun-tamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Roberto Savini Zangrandi, Board Member di Compassion Italia Onlus e Compassion España, intervistato a margine del ‘Training & Recruiting day”, ha sottolineato l’im-portanza di realtà come Compassion Onlus che, attraverso la solidarietà sociale, si rendono stru-mento di successo per le aziende.