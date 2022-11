Forum Hr 2022, Piglia (Enel x) : “Migliore è il comportamento, migliore è il benessere delle persone”

(Adnkronos) - A margine del ‘‘Welfare & wellbeing day’’, la seconda delle tre giornate della quattordice-sima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X, ha illustrato le ragioni che fanno dell’appuntamento un momento di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr e il programma messo in campo insieme al Policli-nico Gemelli incentrato sul benessere dei dipendenti e delle persone.