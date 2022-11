Forum Hr 2022, Piccinelli (Sap Concur): “Tecnologie intelligenti per gestione completa della spe-sa”

(Adnkronos) - A margine del ‘Digital & innovation day’, ultima delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Andrea Piccinelli, Head of Sap Concur, Italy, Malta and Greece, ha illustrato le ragioni che fanno dell’appuntamento un mo-mento di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr e ha evidenziato quelle che sono le tecno-logie intelligenti che il Gruppo mette a disposizione attraverso le proprie soluzioni aziendali.