Forum Hr 2022, Mazzini (Sodexo): " Flessibilità e ascolto delle esigenze al centro della nostra idea di wellbeing

(Adnkronos) - In occasione della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Anna Maria Mazzini, chief growth officer di Sodexo Benefits and Rewards Services, dopo aver partecipato al ‘‘Welfare & wellbeing day’’, ha illustrato le motivazioni per le quali l’appuntamento è di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr e di come Sodexo abbia messo al centro della propria idea di wellbeing, flessibilità e ascolto delle esigenze.