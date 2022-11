Forum Hr 2022, Gusmini (Mediolanum): “Non c’è innovazione senza l’essere umano”

(Adnkronos) - Antonio Gusmini, direttore risorse umane Gruppo Mediolanum, presente al ‘Digital & innovation day’, che chiude i tre giorni della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, a Milano tra il 15 e il 17 novembre, ha spiegato i motivi che rendono fondamentale questo appuntamento per il mondo dell’Hr e ha posto l’accento sull’importanza dell’aspetto umano per Mediolanum per la quale il progresso tecnologico appare freddo senza la guida dell’essere umano.