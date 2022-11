Forum Hr 2022, Berneschi (Reelevate_Alpenite): “Importante coinvolgere collaboratori nella comunicazione”

(Adnkronos) - In occasione della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Francesco Berneschi, business developer Reelevate_Alpenite, dopo aver partecipato al ‘Digital & innovation day’, ha illustrato le motivazioni per le quali l’appuntamento è di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr ed ha parlato del beneficio che le aziende possono avere nel coinvolgere i collaboratori nella comunicazione.