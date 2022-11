Forum Hr 2022, Begelle (Top Employers): “Aziende devono far fronte ad esigenze di generazioni diverse”

(Adnkronos) - A margine del ‘‘Welfare & wellbeing day”, la seconda delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavo-ro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Massimo Begelle, Regional Manager Italy and Spain di Top Employers Institute, ha illustrato le ragioni che fanno dell’appuntamento un momento di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr ed ha parlato dell’impegno che le aziende devono mettere nel far fronte alle diverse esigenze delle generazioni che lavorano al loro interno.