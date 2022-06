Forum Comunicazione: Susta (Linde), “E’ incontro per arricchimento personale”

(Adnkronos) - “Il Forum è incontro, come lo è la comunicazione. Finalmente possiamo farlo dal vivo e il bello è mettere stili diversi di aziende diverse, per questo l’evento rappresenta un arricchimento personale e professionale”. Lo ha detto l’Head of Customer Experience Marketing & Communication di Linde Gas Italia, Antonio Susta, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Linde ha fatto la scelta che vede poca teoria e poche parole; quindi, si parla solo quando si hanno risultati concreti”, ha concluso.