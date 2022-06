Forum Comunicazione: Figus (Digital Angels), “Rappresenta possibilità di ripartire e di condividere esperienze”

(Adnkronos) - “Il Forum Comunicazione rappresenta la possibilità di ripartire, dopo questi anni di eventi digitali. Siamo tornati a guardarci negli occhi e a condividere le nostre esperienze. Il forum ci ha dato la possibilità di conoscerci e questo lo rende un evento propositivo”. Lo ha detto il Social Media Manager di Digital Angels, Gabriele Figus, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “La conoscenza, in un rapporto di collaborazione tra un’agenzia e un cliente, deve essere alla base. Questa non deve essere nascosta, ma deve essere condivisa. Per questo bisogna supportarla, attraverso la condivisione dei valori e la formazione per tutti i livelli di risorse dell’azienda”, ha concluso.