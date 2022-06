Forum Comunicazione: Coccon, “Passaggio epocale in Italia, cambia approccio: persone selezionate per soft skill”

(Adnkronos) - “Il Forum per me rappresenta tanto perché ero alla prima edizione. E’ l’occasione per aggiornarci e per vedere vecchi amici di altre aziende”. Lo ha detto il Fondatore di Future4Comunicazione, Giuseppe Coccon, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Dall’osservatorio di Future4, quello che stiamo notando è che le aziende presenti nel nostro Paese stanno cambiando approccio e le persone vengono selezionate soprattutto sulle soft skill. Questo è un passaggio epocale”, ha concluso.