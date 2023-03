Fortunato (Amministratore Società Ponte sullo Stretto): “Adesso scelta politica diversa”

(Adnkronos) - “Dal 1971 al 2001 il progetto non è stato attenzionato, dal 2001 al 2006 c’è stata la scelta politica di sospensione dell’opera, trasformatasi in blocco definitivo nel 2013. Oggi si avverte un deciso cambio di tendenza”. E’ quanto ha dichiarato Vincenzo Fortunato, amministratore della Società Ponte sullo Stretto a margine del convegno che si è svolto Teatro Massimo di Palermo dal titolo ‘Il Ponte sullo Stretto. Una sfida necessaria’. Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: il ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo