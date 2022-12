(Adnkronos) - Almeno 36 persone sono rimaste ferite a causa della forte turbolenza incontrata 30 minuti prima dell'atterraggio da un aereo della Hawaiian Airlines in servizio ieri tra Phoenix e Honolulu. Venti feriti - undici dei quali gravi - sono stati ricoverati in strutture sanitarie. I passeggeri sono stati sbalzati dai sedili procurandosi ferite alla testa, tagli, contusioni. Tra i feriti c'è anche un bambino di 14 mesi. L'aereo è atterrato "in sicurezza" a Honolulu alle 10:50, ha indicato la compagnia. "Diversi passeggeri e membri dell'equipaggio hanno ricevuto assistenza medica in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure", ha dichiarato Hawaiian Airlines su Twitter.