La quinta edizione del Bando “Fondazione Roche per la ricerca indipendente” si è conclusa con la cerimonia di premiazione degli 8 ricercatori under 40 che si sono aggiudicati 50 mila euro ciascuno per realizzare in Italia il progetto per cui sono stati premiati. Contestualmente viene lanciata la sesta edizione dell’iniziativa che prevede due importanti novità.