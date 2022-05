Fondazione Fiera Milano, “oggi con Toys Milano un aiuto ai bambini dell’Ucraina”

(Adnkronos) - “Fondazione Fiera Milano insieme a Progetto Arca e Fiera Milano e ai suoi organizzatori ed espositori ha cercato di dare una mano in questo momento difficile della guerra in Ucraina. Stiamo cercando di supportare i profughi in Polonia ma da oggi siamo pronti a dare una mano direttamente organizzazioni anche dentro l’Ucraina. Oggi con Toys cerchiamo di aiutare questi bambini offrendo un giocattolo e spero che gli espositori possano essere così generosi così come sono sempre stati nel darci una mano in questo momento”. Così Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano a Toys Milano 2022.