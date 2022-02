Foibe, tragedia esodo italiani da Istria, Fiume e Dalmazia sbarca al Parlamento Europeo

(Adnkronos) - Il dramma delle Foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia sbarca al Parlamento Europeo. A promuovere l’iniziativa, proposta dal conservatore Carlo Fidanza, è stato lo European Remembrance Group, un gruppo trasversale di eurodeputati appartenenti a diverse famiglie politiche che da tempo si batte per la memoria delle vittime di tutti i totalitarismi e in particolare di centinaia di migliaia di europei perseguitati o uccisi dai regimi comunisti. Alle tante storie raccolte in questi anni nei paesi dell’Est Europeo, si aggiungono da quest’anno le testimonianze dei nipoti dell’esodo giuliano-dalmata.

Ad aprire il convegno Carlo Fidanza, eurodeputato Fdi-Ecr e membro del Remembrance Group. Intervengono Carla Cace, presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata, e Antonio Ballarin dell’Associazione dei Dalmati italiani nel mondo.