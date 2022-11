Fitto: “Fondamentale confronto con settore logistico”

(Adnkronos) - In occasione della seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, sottolinea l’importanza del confronto sui temi del Pnrr, della sostenibilità e dell’innovazione con i rappresentanti di un settore importante per l’Italia come quello logistico.