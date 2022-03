(Adnkronos) - Con la firma del protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e CAV Concessioni Autostradali Venete spa, si dà il via al progetto Hyper Transfer, il sistema di trasporto ultraveloce per movimentare merci a velocità superiori a 1000 km/h, tramite capsule che viaggiano in sospensione dentro a degli avveniristici tubi.