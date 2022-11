Fiorello "Scacciapensieri" nel primo spot di ‘Viva Rai2’

(Adnkronos) - Un primo piano di Fiorello in bianco e nero e la scelta, in perfetto suo stile, dello strumento popolare siciliano marranzano, detto, non a caso, ‘scacciapensieri’: è partito così oggi il primo spot dell'atteso programma "Viva Rai2" che vedrà il ritorno dell'amato showman in tv dal 5 dicembre su Rai2 e RaiPlay, alle 7.15 del mattino, con sunti settimanali su Rai Radio2.

La musica dello spot, che ricorda anche la partenza di "Aspettando Viva Rai2" - da lunedì 7 novembre su RaiPlay - è stata scritta eccezionalmente da Gigi D'Alessio che ha firmato anche il testo, interpretato da Rosario esclusivamente con una mimica teatrale del viso: "Buongiorno buongiorno, io sono Rosello, scusate mi chiamo Rosario Fiorello. Mi sveglio alle 4 di ogni mattina, vi porto cornetti, caffè e cappuccini. Viva viva viva! Viva Rai2!".

D'Alessio nei giorni scorsi aveva postato alcuni scatti in compagnia dello showman, suscitando la curiosità dei fan, che avevano ipotizzato una partecipazione dei due artisti al prossimo Festival di Sanremo.