(Adnkronos) - Rosario Fiorello nel ruolo di incursore-disturbatore nel nuovo spot di 'Viva Rai2'. Mentre in sottofondo scorre la sigla del nuovo programma mattutino, trasmesso per ora su Instagram e dispobinile su RaiPlay, che esordirà su Rai2 il 5 dicembre alle 7.15, lo showman compare negli scenari più disparati.

Prima fluttua alle spalle di Samantha Cristoforetti nella stazione spaziale internazionale, poi passa, con la paletta del 7 alzata, dietro ai giudici di 'Ballando con le Stelle', poi ancora irrompe da 'parente misterioso' nello studio dei 'Soliti Ignoti' e ancora appare accanto Mario Draghi e Giorgia Meloni per recuperare il 'campanello' dalle mani della premier dopo il passaggio di consegne tra ex e attuale primo ministro. Il finale è per il Tg1 (le testata che protestò nelle scorse settimane di fronte all'ipotesi dell'approdo del programma di Rosario su Rai1), con Fiorello che passa scampanellando alle spalle della conduttrice Elisa Anzaldo, la quale conclude: "Grazie per averci seguito".