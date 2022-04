(Adnkronos) - Si è svolto a Roma, presso il palazzo dell’Informazione, il Financial Forum 2022. L’evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione. Nel corso della giornata gli speaker si sono confrontati per analizzare le nuove sfide che i Chief Financial Officer sono chiamati ad affrontare.