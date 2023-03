Film Impresa, Letta: "Premio che valorizza il racconto delle imprese"

(Adnkronos) - "Sempre più spesso le aziende realizzano contenuti audiovisivi con una vera e propria struttura narrativa per raccontarsi. Sono vere e proprie opere per le quali abbiamo pensato dapprima a una rassegna e subito dopo a un premio". Così Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa, presentato martedì 21 marzo presso il Cinema Barberini e che andrà in scena alla Casa del Cinema di Roma il 12 e 13 aprile. "Ci sarà una giuria d'onore, presieduta dal regista Paolo Genovese - ha spiegato il presidente - che si occuperà di assegnare i riconoscimenti tra le venticinque candidature selezionate tra più di cento pervenute. I contenuti saranno resi disponibili anche sulla piattaforma Filmimpresa.it" ha concluso Letta.