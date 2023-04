Filippo Giardina: “Il politically correct? Per me vale tutto, ma nel giusto contesto”

(Adnkronos) - Non ci sono limiti a quello che un comico può dire, ma deve saperlo fare. In sintesi, questo il pensiero del comico Filippo Giardina, abituato nei suoi spettacoli a non fare sconti a nessuno, che racconta al’’AdnKronos l’approccio giusto, a suo avviso, sul tema caldo del politicamente corretto.