Filiere agroalimentari, innovazione chiave per essere competitivi

(Adnkronos) - Si è tenuto a Bologna l’evento “L’innovazione per filiere agroalimentari sostenibili: strumenti, best practices, politiche a supporto” organizzato da Nomisma, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation. L’obiettivo è quello di approfondire il ruolo che l’innovazione può avere nel rendere sostenibili, nei diversi risvolti economici, sociali ed ambientali, le filiere agroalimentari italiane.