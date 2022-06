Fetoni: “Far crescere i giovani stimolandoli al confronto con altri professionisti”

(Adnkronos) - “I giovani sono una fonte enorme, ma allo stesso tempo sono una grande responsabilità, perché siamo noi a formare la nuova generazione di medici”. Le parole di Anna Rita Fetoni, professore ordinario di Audiologia della Federico II di Napoli, parlando a margine del 108° Congresso SIO a Roma. “Fondamentale è anche il ruolo della ricerca. Far crescere i giovani in quel mondo e far capire che l’audiologia e l’otorinolaringoiatria sono delle specialità che si arricchiscono dalla multidisciplinarietà.”