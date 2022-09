Festival Economia Civile: Rdc da cambiare, politiche attive del lavoro da incrementare

(Adnkronos) - Sono questi i temi centrali sollevati oggi a Firenze nella giornata conclusiva della quarta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile "In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace". Il Festival ha sempre di più un ruolo centrale in quanto espressione qualificata della società civile che, facendo massa critica, offre alla politica risposte e soluzioni ai temi più complessi e strategici che il Paese ha di fronte.