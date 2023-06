Festival del Lavoro 2023, la testimonianza di Francesco Napoli (Vicepresidente CONFAPI)

(Adnkronos) - "In questo Paese non c'è sviluppo senza legalità, come non c'è sviluppo senza investimenti, che non rifiutare per paura delle infiltrazioni. Si possono fare grandi opere senza illegalità, basta mettere le persone giuste al posto giusto". Lo ha detto Francesco Napoli, Vicepresidente CONFAPI, al Festival del Lavoro 2023 a Bologna