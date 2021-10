Ferrara: “In Piemonte, un protocollo per proteggere i pazienti a maggior rischio di malattia batterica invasiva”

“Questo protocollo prevede una serie di vaccinazioni dirette contro le malattie batteriche invasive da mettere in atto a tutti i soggetti che hanno un maggio rischio, tra questi anche i soggetti diabetici che nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale sono indicati come diabetici di tipo 1 mentre la Regione Piemonte ha esteso la vaccinazione a tutte le tipologie di diabete”, spiega Lorenza Ferrara, Dirigente SeREMI e Referente Attività Vaccinali della Regione Piemonte in occasione dell’evento “Pre-occupiamoci della meningite...in Piemonte”.