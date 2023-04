“Fermenti. Il Segreto della Vita”: Turbe del microbiota e tumori

(Adnkronos) - Nello sviluppo dei tumori si individuano certamente cause genetiche ed ambientali, ma evidenze scientifiche sempre più numerose attribuiscono anche al microbiota un ruolo importante nell’insorgenza delle neoplasie. E questo perché, a seguito di eventuali rotture dell'equilibrio che regola l’interazione tra l’uomo e i suoi microrganismi, questi ultimi, interrompendo o riducendo l'attività benefica che normalmente svolgono, diventano incontrollabili produttori di metaboliti ad azione tossica, infiammatoria o cancerogena. E le conseguenze di queste dinamiche aberranti, oltre che nel tratto gastrointestinale, si manifestano anche in altri organi e apparati.

Una dieta ricca di grassi, per esempio, promuove lo sviluppo di tumori a carico del fegato attraverso le attività metaboliche di alcuni componenti del microbiota capaci di incrementare la produzione di acidi biliari.

Il linfoma associato a celiachia s’instaura certamente a seguito dell’infiammazione cronica e delle profonde alterazioni strutturali della parete intestinale indotte dal glutine, ma anche a seguito del consequenziale cambiamento del microbiota con selezione di batteri - come alcuni ceppi di Escherichia coli e altri proteobatteri - potenziali agenti causali di adenocarcinomi o linfomi.

Un’anomala abbondanza della specie batterica Campylobacter jejuni è stata associata a linfoma e a patologie immunoproliferative come, ad esempio, il mieloma multiplo; mentre aumentate presenze di Borrelia e Chlamydia sono associate al linfoma cutaneo e al linfoma perioculare a cellule B.

Alla luce di tanti riscontri scientifici, dunque, oggi è possibile affermare che il microbiota gioca un ruolo chiave nelle dinamiche che portano allo sviluppo di un tumore, influenzando anche la risposta alla immuno-chemioterapia.

