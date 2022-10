Federvini: al nuovo governo chiediamo un tavolo di filiera a sostegno del mondo del vino

(Adnkronos) - Scarsa reperibilità e costi esorbitanti delle materie prime e dell’energia, la presa di posizione proibizionista da parte dell’OMS contro il settore del vino e non solo, una politica proattiva e attenta ai mercati emergenti sui quali ancora il vino italiano non si è affermato come potrebbe. Questi sono i punti da mettere in agenda per il nuovo governo secondo Vittorio Cino, Direttore Generale Federvini, intervistato in occasione di “Wine Agenda”, appuntamento voluto da Federvini e Milano Wine Week per analizzare il presente e il futuro del comparto, individuandone le priorità in chiave di tutela e di sviluppo.

Adnkronos - Vendemmie