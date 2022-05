Federico Dal Bianco, Masottina: le Rive portano il terroir del Prosecco nel calice

(Adnkronos) - Federico Dal Bianco della Cantina Masottina - Conegliano Valdobbiadene - racconta le eccellenze del mondo del Prosecco e come le Rive portino nel calice l’espressione del terroir. I produttori di vino, sottolinea Dal Bianco, hanno una grande responsabilità per il futuro: essere oggi i custodi del territorio che lasceranno in eredità alle generazioni future.