Federated Innovation, Testori Coggi: “Con MIND partnership pubblico-privato più grande in Italia"

(Adnkronos) - "La Federated Innovation è una rete di imprese che collaborano nella fase pre-competitiva e che hanno deciso di mettere insieme risorse e capitale umano. La FI è situata in MIND, il Milano Innovation Disctrict, la più grande partnership pubblico-privata in Italia nel settore della salute e delle scienze della vita. Insieme ad attori pubblici ci sono aziende e start up che possono mancare nuove ricerche per portare i risultati fino al mercato. La grande industria è pronta a finanziare le ricerche e portare i risultati in prodotti e servizi per il mercato."